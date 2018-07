Francia: primo umano infetto con virus Usutu

Rospotrebnadzor ha riportato il primo caso di infezione umana con il virus Usutu in Francia.

L'uomo infetto ha 30 anni, è stato inserito nella clinica INSERM con una lesione del nervo facciale, dove è stato diagnosticato e ha iniziato il trattamento.

L'Ufficio richiede che queste informazioni siano prese in considerazione durante delle pianificazioni del viaggio.

Questo virus viene trasmesso dalle zanzare agli uccelli e colpisce il sistema nervoso. Il virus Usutu è stato rilevato per la prima volta in Africa nel 1959 negli animali. Il più delle volte colpisce passeri, merli, così come uccelli migratori.

Dal 1996, casi sporadici di morti di uccelli da questo virus sono stati registrati in Italia, Ungheria, Svizzera, Spagna, Belgio, Germania, Austria, Paesi Bassi e Francia.

Negli ultimi due anni sono stati identificati dieci casi di infezione in Italia, tre in Croazia. Fino ad ora non ci è stato un singolo esempio di trasmissione del virus Usutu da persona a persona.