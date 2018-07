Concorso Sputnik Mondiale, cambia la classifica Giovanni da solo in testa

A quattro giornate dalla fine cambia la vetta del concorso "Sputnik Mondiale" e la lotta per i primi posti si fa più serrata. Ecco la classifica aggiornata:

Giovanni

15 Carmine catone 11 sheremetov 11 Vittorio 9 mau 8 id/38013/ 6 Simon 5 Andrea Crestani 4 Bengy Dilan 4 Nicola Barusolo 3 geo santi 3 Veki brko 3 Maximilian 3 Marcello Aulisio 3 Fabio Taddei 3 Zoby r 2 Gian 1 Francesco visalli 1 armando 1 Alessandro verona 1 andrea antonio bongiorni 1 riccardo funaro 1 Manuel Patrick 1 Giacinto Rotondo 1 Alessandro Antonio Albore Catino 1 Il simpatico michele 1 Francesco Tondello 1 Carlito Marenda 1 Ana Vejdel 0 Giani Balu 0 Giacomo Maria Prati 0 Tadeo Ziu 0 Filippo Siracusa 0 antonio lavigna 0 Gianna muru 0 straker 0 Vitaly Bogdea Bogdea 0



Ecco i link per pronosticare le prossime due partite:

Martedì 10 luglio, Francia — Belgio

Mercoledì 11 luglio, Croazia — Inghilterra

La partecipazione è aperta ancora a tutti e tutto è in gioco, perchè per le semifinali e le due finali è in vigore il punteggio doppio

Il primo premio del concorso "Sputnik Mondiale" è uno zaino firmato Sputnik.

Al secondo e al terzo classificato andranno due premi a sorpresa.

