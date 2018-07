I fitness-tracker forniscono informazioni su dipendenti dell'FBI e dell'NSA

Polar Flow è stato progettato per elaborare e archiviare informazioni sugli allenamenti. È risultato però che tutti i dati sul jogging dei militari sono di pubblico dominio. Questo è stato dichiarato dalla pubblicazione Bellingcat.

Sul web si possono trovare non solo i percorsi dei militari, ma anche numerosi dati su di loro. Poiché molti di loro associavano i loro account su Facebook e indicavano i loro veri nomi nel servizio, chiunque poteva scoprire il soprannome del militare, vedere il suo avatar, scoprire la sua altezza, il peso e così via.

Di conseguenza, i dati di 6.500.000 soldati americani e ufficiali dell'FBI e della NSA, così come il personale militare che serve in territori segreti, sono stati declassificati.

Inoltre, i dati in accesso aperto hanno permesso di vedere la posizione delle strade e delle case classificate. Ciò è stato possibile con l'imposizione di rotte sulle mappe delle basi militari statunitensi.

La compagnia Polar ha promesso di chiudere l'accesso di tali informazioni pubbliche sugli utenti.

Questa non è la prima volta in cui i giornalisti sono stati in grado di declassare diverse basi militari. Nel gennaio di quest'anno, gli attivisti hanno scoperto che il popolare social network per gli amanti dello sport Strava consentiva di trovare basi militari segrete del Ministero della Difesa degli Stati Uniti.

Solitamente sulla mappa di Global Heat, sono stati segnalati percorsi luminosi per percorsi per ciclisti, sciatori e corridori. Poi, lo studente australiano Nathan Razer, 20 anni, ha notato una forte attività nelle zone di combattimento sul territorio dell'Afghanistan e della Siria. Così in una delle basi americane nella siriana At-Tanf era possibile vedere persone che correvano.