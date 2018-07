Giovane americana sarà la prima persona su Marte

Alice Carson, una ragazze di 17 anni di Hammond, Louisiana, Stati Uniti, fin dall'infanzia è sempre stata ossessionata dai viaggi spaziali, e all'età di tre anni, ha detto al padre che sarebbe diventata un astronauta e che sarebbe andata su Marte. Anche se la NASA non accetta richieste di partecipazione al programma di esplorazione di Marte da parte dei minori, per Alice è stata fatta un'eccezione a causa del suo sorprendente zelo: poche persone possono vantare di aver trasformato un sogno da bambino in un filo conduttore per il resto della propria vita.

Nel 2033, quando è programmato il volo per il pianeta rosso, Miss Carson compirà 32 anni, e fino a quel momento si allenerà attivamente nei centri d'addestramento spaziali. Nel 2008, suo padre ha registrato la figlia nello Space Camp americano, e all'età di 12 anni, Alice aveva già visitato tutti e tre gli Space Camp della NASA in Francia, Canada e Turchia.

Durante gli addestramenti Alice ha sperimentato l'effetto della microgravità sul corpo, ha partecipato allo sviluppo di missioni, è stata impegnata nel campo della progettazione robotica e missilistica, ed è persino stata direttore per i suoi colleghi astronauti (che usa il nickname "mirtilli", che è anche il suo soprannome nei social network). Recentemente ha frequentato un corso di addestramento subacqueo per prepararsi alle condizioni a gravità zero.