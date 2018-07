Regno Unito rafforzerà la flotta militare nell'Atlantico per la Russia

In un'intervista a Sky News, Jones ha osservato che Londra per 10 anni non ha rilevato la "rinascita del potenziale e delle dimensioni" della flotta russa e ora deve reagire.

Secondo Jones, verrà creata una nuova zona operativa congiunta nel Nord Atlantico e la regione diventerà prioritaria per il governo britannico.

Uno dei compiti principali della flotta britannica sarà la difesa delle più importanti linee di comunicazione subacquea. Circa il 97% del traffico mondiale, comprese le transazioni finanziarie, viene trasmesso tramite i cavi in fibra ottica a grande profondità. Questi cavi, secondo Jones, sono interessanti per la Russia.

È interessante notare che Jones ha rilasciato queste dichiarazioni poche settimane dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato la riattivazione della seconda flotta nell'Atlantico come risposta alla Russia.