Aereo privato di Kim Jong-un avvistato a Vladivostok

Secondo il media sudcoreano, che fa riferimento ai dati dei siti web che monitorano i voli civili, l'aereo è atterrato all'aeroporto di Vladivostok questa mattina e 3 ore dopo ha fatto ritorno a Pyongyang.

Secondo varie fonti, il numero di volo 1 non dà la certezza assoluta della presenza del leader nordcoreano a bordo del velivolo.

"Sembra che i funzionari nordcoreani si siano recati in Russia per preparare la partecipazione di Kim al Forum Economico Orientale che si svolgerà a Vladivostok a settembre," — ha detto una fonte.

In precedenza il presidente russo Vladimir Putin aveva confermato l'invito a Kim Jong-un per recarsi in visita ufficiale in Russia.