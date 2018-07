Frigoriferi degli antichi romani in grado di conservare la birra per 3 mesi

Storici ed archeologi svizzeri hanno cercato di ricreare i frigoriferi degli antichi romani, che sono delle camere riempite di ghiaccio. I primi tentativi sono falliti, perché la tecnologia non era del tutto chiara. Il terzo tentativo ha avuto successo, segnala The Local: la birra lasciata in questo "frigorifero" ad aprile è stata tirata fuori in questi giorni ancora fredda.

Il prossimo passo sarà un esperimento con verdure e frutta, che durerà da agosto a settembre. La principale difficoltà per i ricercatori sarà quella di non usare ghiaccio o neve, in estate non disponibile per gli antichi romani.