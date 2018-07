Merkel trova ragione per aumentare la spesa per la difesa nella NATO

Il cancelliere tedesco Angela Merkel ha esortato i paesi membri della NATO di aumentare la spesa per la difesa, collegandola alla situazione nel Donbass e alla riunificazione Crimea con la Russia.

Come ha affermato la Merkel nel video podcast settimanale, negli ultimi anni le sfide poste di fronte all'Alleanza del Nord Atlantico si sono drammaticamente trasformate. Il reintegro della Crimea in Russia e il conflitto armato nell'est dell'Ucraina hanno svolto un ruolo chiave nei "cambiamenti e nelle decisioni radicali" adottati dalla NATO, ha osservato il Cancelliere.

"Questo significa che dobbiamo concentrarci attivamente sulla difesa dell'Alleanza e prendere i provvedimenti opportuni, ad esempio, con la presenza nei paesi dell'Europa centrale e orientale", ha sottolineato la Merkel.

Allo stesso tempo, ha affermato la necessità di aumentare il budget della difesa dei paesi membri della NATO.

Il vertice dell'Alleanza del Nord Atlantico si terrà l'11-12 luglio a Bruxelles. Come affermato dal rappresentante permanente degli Stati Uniti presso la NATO, Kay Bailey Hutchison, nel corso della riunione, Washington prevede di concentrarsi sul tema dell'aumento dei bilanci della difesa dei paesi membri.

La decisione di aumentare la spesa per la difesa al 2% del PIL è stata presa dai membri della NATO nel 2014 al vertice di Bucarest. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ripetutamente invitato i partner dell'alleanza ad attuare gli accordi raggiunti, minacciando altrimenti di ridurre la partecipazione degli Stati Uniti ai programmi di sicurezza comune per i paesi membri della NATO.

A metà giugno Angela Merkel ha affermato che la Germania aumenterà gradualmente le spese per la difesa per un periodo di dieci anni. Nel 2019, il bilancio militare tedesco dovrebbe aumentare all'1,34 per cento del PIL e dal 2025 all'1,5%.