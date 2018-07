Poroshenko si aspetta che la Polonia cambi le leggi riguardanti gli ucraini

In primavera è entrata in vigore una legge in Polonia che ha criminalizzato la propaganda dell'ideologia di Bandera e della negazione del massacro di Volyn. Kiev è insoddisfatta da tale legislazione che considera essere diretta contro gli ucraini.

"Siamo contrari a valutazioni politiche unilaterali del passato storico comune, in quanto non contribuiscono al processo della nostra riconciliazione storica, e sosteniamo l'iniziativa di rivedere i cambiamenti della legge polacca da parte dell'Istituto della Memoria Nazionale con la speranza che saranno riesaminate le disposizioni che riguardano gli ucraini stima" ha detto Poroshenko in un discorso trasmesso sul canale televisivo 112 Ucraina.

Ha osservato che Kiev condanna qualsiasi violenza e considera inaccettabili speculazioni sui punti discutibili nella storia delle relazioni tra Ucraina e Polonia. Poroshenko ha espresso la fiducia che ucraini e polacchi avranno abbastanza saggezza da non continuare le provocazioni. Il presidente ha invitato gli ucraini e i polacchi a perdonarsi reciprocamente.

Secondo il servizio stampa del presidente, Poroshenko in Polonia ha partecipato all'apertura del Memoriale per gli ucraini che sono morti per mano dei polacchi dai "battaglioni contadini" e dalle unità dell'esercito nel 1944. A sua volta, il presidente della Polonia Andrzej Duda domenica ha visitato l'Ucraina in occasione dell'anniversario della tragedia di Volyn.

Negli ultimi anni, i rapporti tra Kiev e Varsavia sono diventati tesi, principalmente sullo sfondo di discussioni su eventi che riguardano questioni di memoria storica. A Varsavia viene condannata la posizione di Kiev sulla glorificazione della "dell'Organizzazione dei nazionalisti ucraini (OUN-UPA), così come vengono criticati i regolari atti di vandalismo contro i monumenti della memoria polacchi sul territorio dell'Ucraina.