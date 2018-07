L’Ucraina potrebbe riuscire ad entrare nella NATO grazie ad un forte avvicinamento all’Occidente, ha dichiarato il capo del Centro per l’esercito, la conversione e il disarmo Valentin Badrak.

Ha ammesso che mentre l'Ucraina ha problemi territoriali, Kiev "non brilla" per l'ingresso nell'alleanza. Tuttavia, a suo avviso, esiste un modo accelerato per risolvere questo problema.

"C'è, naturalmente, un "superpiano", è difficile dire se l'Occidente lo accetterà", ha detto Badrak in un'intervista con Apostrof.

Secondo l'esperto, il "superpiano" prevede lo schieramento di una base di difesa missilistica statunitense sul territorio dell'Ucraina, oltre a diverse divisioni Patriot per creare uno "scudo" delle unità NATO nel paese.

Ha aggiunto che in questo caso l'Ucraina si sentirà "più sicura" rispetto agli Stati baltici.

© AP Photo / Virginia Mayo Per ex segretario NATO la Russia in grado di occupare l'Ucraina in 2 giorni

A dicembre 2014, l'Ucraina ha rinunciato al suo status neutrale. Dopo un anno e mezzo Kiev, ha adottato ulteriori cambiamenti che prevedono l'ingresso nella NATO come obiettivo di politica estera. Pertanto, l'Ucraina dovrebbe garantire la piena compatibilità delle sue forze armate con le forze dei paesi dell'alleanza entro il 2020.

A sua volta, l'ex segretario generale della NATO Anders Fogh Rasmussen ha osservato che per l'adesione dell'Ucraina, sarà necessario raggiungere un certo numero di criteri, che richiederà molto tempo per essere soddisfatti. Secondo gli esperti, Kiev avrà bisogno di circa 20 anni.

Secondo il sondaggio, i residenti delle regioni occidentali e centrali dell'Ucraina sostengono l'adesione alla NATO. Allo stesso tempo, il sud e l'est si oppongono principalmente: ad esempio, il 50% degli intervistati nel Donbass era scettico riguardo a questa idea.