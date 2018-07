Senatore russo critica esercitazioni militari USA-Ucraina nel Mar Nero

Oggi nel Mar Nero è arrivata la nave da guerra USS Mount Whitney per partecipare alle esercitazioni militari USA-Ucraina Sea Breeze 2018.

Klintsevich ha osservato che tali esercitazioni non rappresentano una minaccia per la Russia, che tutti i movimenti sono monitorati e, se sarà necessario, la reazione sarà immediata. Tuttavia, secondo il senatore, le esercitazioni congiunte con gli Stati Uniti provocano in Kiev azioni sconsiderate, creando un'illusione di permissività.

Egli ha notato che le esercitazioni Sea Breeze si tengono una settimana prima dell'incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump a Helsinki.

"Non credo che queste esercitazioni creino un sfondo ideale per questo summit", ha detto Klintsevich.