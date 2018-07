Washington, Tokyo e Seoul favorevoli alla denuclearizzazione della penisola coreana

"Oggi abbiamo potuto riaffermare il nostro impegno per l'ulteriore rafforzamento della cooperazione trilaterale per raggiungere il nostro obiettivo comune di una distruzione completa, verificabile e irreversibile di tutte le armi di distruzione di massa e dei missili di tutte le gamme. Abbiamo anche discusso le modalità di lavoro per fare in modo che la Corea del Nord intraprenda azioni concrete per adempiere le disposizioni della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite", ha detto Kono.

Il ministro giapponese ha sottolineato che insieme al suo omologo sudcoreano Kyung Hwa sosterranno le azioni del segretario di stato americano Mike Pompeo, così come la ripresa delle relazioni tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord.

Pompeo è stato nella capitale nordcoreana Pyongyang dal 6 al 7 luglio. Tuttavia il suo incontro con Kim Jong-un, come precedentemente annunciato dalla Casa Bianca, non ha avuto luogo. Tuttavia, Pompeo ha fatto avere al leader nordcoreano una lettera del presidente Trump. Secondo il ministero degli Esteri della Corea del Nord, a Pompeo è stata consegnata una lettera di Kim Jong-un per il presidente Trump.

Sabato è stato reso noto che gli Stati Uniti e la Corea del Nord hanno concordato di istituire gruppi di lavoro per verificare il corso della denuclearizzazione della penisola coreana.