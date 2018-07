Nave USA è arrivata nel Mar Nero per esercitazione con l'Ucraina

Ieri nel Mar Nero è arrivato anche il cacciatorpediniere americano USS Porter, armato di missili cruise, per partecipare alle esercitazioni "Sea Breeze 2018".

Alla fine di gennaio in Ucraina è entrata in vigore una legge che consente l'ammissione di unità militari straniere, tra cui quelle degli Stati Uniti, sul territorio del paese per partecipare ad esercitazioni multinazionali nel 2018. Si tratta in particolare delle esercitazioni Sea Breeze e Rapid Trident.

Nel mese di aprile il viceministro della Difesa russo Anatoly Petrenko ha affermato che il suo dicastero non ha sollevato obiezioni contro la presenza di navi della NATO nella regione del Mar Nero.

Le manovre Sea Breeze si tengono ogni anno dal 1997 in conformità con il memorandum di intesa e cooperazione nella sfera militare tra il ministero della Difesa ucraino e gli Stati Uniti. Fondamentalmente, si svolgono nel Mar Nero e nei poligoni nel sud dell'Ucraina.