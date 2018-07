Poliziotto sottoposto ad esami a Salisbury per avvelenamento da sostanza nervina

Un agente di polizia è stato ricoverato in ospedale in Gran Bretagna per sospetto avvelenamento da sostanza nervina, ha riferito sabato sera l'ospedale inglese di Salisbury.

"Un agente di polizia, stasera si è rivolto al Great Western Hospital per consiglio medico dopo l'incidente ad Amesbury. Nessuno riferisce del rischio per altri in ospedale", si legge in una dichiarazione del portavoce dell'ospedale.

"Attualmente l'uomo è stato trasferito in un ospedale della contea di Salisbury, per effettuare i necessari test per le analisi, l'ospedale a Salisbury ha analizzato una serie di persone che sono arrivate dopo l'incidente per questioni di salute, ma per nessuno era necessario il trattamento" si legge in una dichiarazione.

Il portavoce dell'ospedale ha sottolineato che, secondo l'ente per la salvaguardia della salute pubblica, il rischio per gli abitanti di Salisbury e di Amesbury rimane basso.