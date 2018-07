Il sistema missilistico di difesa di Mosca è unico e assolutamente affidabile

Il sistema aereo di difesa antimissile di Mosca è unico per le sue caratteristiche ed è in grado di rispondere ad eventuali mezzi di attacco nemico, ha detto il comandante delle forze aeree missilistiche, il vice comandante russo, il tenente Victor Gumenny.

Gli eventi di festa dedicati al centenario della formazione del sistema di difesa aerea di Mosca, ci sono stati a Mosca oggi al parco "Patriota". Agli ospiti della festa hanno mostrato moderni mezzi aerei della difesa aerea di Mosca. Il sistema missilistico antiaereo S-400, complessi Panzir e stazioni radio delle truppe Nebo-M, Casta 2-2 e Podlet hanno compiuto una marcia per l'individuazione e la distruzione di bersagli aerei.

"Il sistema di difesa missilistico è unico in tutto il mondo, è in grado in automatico di fornire un avviso di attacco missilistico, tempestiva rilevazione di tutti i mezzi del nemico e la cosa più importante, di fornire con la necessaria efficienza, la sconfitta di tutta la classe degli obiettivi", ha detto ai giornalisti.

Secondo lui, il sistema difende Mosca e le maglie di controllo dello stato. Tutti i campioni di armi e tecnologia militare, in primo luogo sono stati approvati. Egli ha aggiunto che i militari mantengono uno stretto rapporto con l'industria e le imprese per gestire nuovi mezzi. Nei poligoni i mezzi vengono testati, lo sono attualmente cinque missili dei reggimenti antiaerei della contraerea missilistica del sistema S-400 Triumph.