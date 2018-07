Bloomberg ha aggiornato la classifica degli uomini più ricchi del mondo

Zuckerberg possiede 81,6 miliardi di dollari. In questo modo ha superato l'investitore americano Warren Buffett con 81,2 miliardi di dollari. Zuckerberg è riuscito ad aumentare la sua fortuna grazie alla crescita delle azioni di Facebook venerdì del 2,4 per cento.

I leader della classifica sono ancora il capo della società di internet Amazon Jeffrey Bezos e il fondatore della Microsoft, Bill Gates, il cui stato è pari a 142 e 94,2 miliardi di dollari, rispettivamente. Così tra i primi tre della lista per la prima volta ci sono gli imprenditori che si occupano di tecnologie dell'informazione, ha detto l'agenzia.

L'indice è calcolato sulla base del valore delle azioni e dei dati di segnalazioni di aziende, di cui i miliardari hanno una quota. Per alcune aziende il calcolo avviene sulla base del rapporto di capitalizzazione della società EBITDA o del prezzo delle azioni per ogni utile per azione.