Navi da guerra americane sono passate attraverso lo stretto di Taiwan

Secondo il canale, le navi si muovono in direzione nord-est. Il ministero ha osservato che la situazione è sotto controllo. In precedenza si è appreso che gli USA stanno valutando la possibilità di invio di una nave da guerra attraverso lo stretto di Taiwan, secondo i media, questo può accentuare la relazione tra Pechino e Washington.

Le relazioni ufficiali tra il governo centrale cinese e la provincia di Taiwan si sono interrotti nel 1949, dopo che le vittime della sconfitta nella guerra civile con il partito comunista cinese a Kuomintang, guidato da Chiang kai-shek, si sono trasferite a Taiwan. I contatti informali tra Taiwan e la Cina continentale sono ripresi alla fine degli anni 1980. Con l'inizio degli anni 1990 si sono messi in contatto con organizzazioni non governative, con l'associazione per lo sviluppo delle relazioni attraverso lo stretto di Taiwan e Taipei e il Fondo degli scambi attraverso lo stretto.