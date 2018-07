Secondo il parlamentare, le dichiarazioni di Gritsenko possono essere associate all'incarico del capo del dipartimento militare, che ha riconosciuto i tentativi di avvicinare l'Ucraina all'ingresso nella NATO.

"A quanto pare, come agirà l'Occidente, se l'Ucraina andrà in Crimea, lui lo sa meglio di altri" ha sottolineato Balbek in un'intervista a RT.

Inoltre si è ipotizzato che, rendendo tali dichiarazioni, Gritsenko persegue i propri interessi e di nuovo l'intenzione di prendere il posto del ministro della Difesa dopo la fine del mandato presidenziale di Petro Poroshenko.

"Un conflitto su larga scala per l'Ucraina sarà un fallimento, per non parlare delle perdite umane ed economiche. Forse Gritsenko aspetta con ansia la fine del regime di Poroshenko, aspira alla carica di ministro della Difesa, e quindi è sceso nel campo politico", ha concluso Balbek.

In precedenza Gritsenko ha detto che se Kiev tenta di togliere il potere alla Crimea e Donbass, l'Occidente eliminerà le sanzioni alla Russia e introdurrà misure restrittive contro l'Ucraina, dopo di che è "finita".

La Crimea è diventata una regione russa nel mese di marzo 2014, dopo il referendum, in cui il 96,77% degli elettori della Repubblica e il 95,6% degli abitanti di Sebastopoli ha optato per la riunificazione con la Russia. Mosca ha ripetutamente affermato che gli abitanti della penisola hanno votato in conformità del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite e hanno fatto una scelta a favore della Russia. Secondo Vladimir Putin, la questione della Crimea è "chiusa definitivamente".