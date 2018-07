L'esercito siriano ha ripreso il controllo della strada di Damasco - Amman

"L'esercito siriano pone postazioni militari su tutta la lunghezza delle strade tra Damasco — Amman. Dopo che l'insediamento di Nasib e Um al Missan hanno aderito alla riconciliazione, i bulldozer hanno iniziato la costruzione degli impianti di sbarramento in pista", ha detto la fonte. Ieri si è registrato il successo dei negoziati con i capi dei gruppi armati illegali e le truppe governative hanno preso il controllo principale di Nasib, al confine con la Giordania. Questo punto di controllo è il più grande della regione per il transito delle merci tra il Libano, la Turchia, la Siria, la Giordania e i paesi del Golfo Persico. Gli uomini armati l'hanno sequestrati all'inizio del 2015.

La situazione a Deraa

Guerriglieri della provincia siriana di Deraa hanno accettato di deporre le armi

In precedenza i leader dei militanti nella provincia di Deraa hanno accettato di smettere di combattere. In tutti i centri abitati, sotto il controllo delle unità di opposizione, inizierà la resa delle armi pesanti. Quando i militanti avranno la possibilità di regolarizzare lo status a sud. Chi non vuole farlo, con le famiglie si sposterà a nord, nella provincia di Idlib.

L'accordo suggerisce anche il ripristino del funzionamento degli organi del potere statale della Siria e il ritorno dei profughi dal confine con la Giordania a casa loro.