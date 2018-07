Il più bel villaggio in Russia (FOTO)

L'associazione "i più bei villaggi della Russia" ha consegnato il premio al villaggio Bolshoj Kunalej in Buriazia, si legge sul sito web dell'associazione.

Nel villaggio, alla fine del 1730, ora vivono circa mille persone, discendenti dei vecchi credenti, della Siberia del XVIII secolo.

Villaggio Bolshoj Kunale:

Hanno deciso di dipingere le case con un colore brillante, con decorazione di cornici intagliate, è tenuta in considerazione l'ordine e la pulizia. Il villaggio ha un rinomato coro popolare, che rappresenta il folklore dei vecchi credenti. Lo status di "borgo più bello" in Buriazia è stato assegnato in precedenza al villaggio Desjatinkovo.

Il primo è stato assegnato al villaggio Vjatskoe, il secondo a Kinerma in Carelia, al terzo all'artico Kizhme.