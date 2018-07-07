Il più bel villaggio in Russia (FOTO)

Nel villaggio, alla fine del 1730, ora vivono circa mille persone, discendenti dei vecchi credenti, della Siberia del XVIII secolo.
Villaggio Bolshoj Kunale:
Названа самая красивая деревня России. Село Большой Куналей в Бурятии получило статус «самая красивая деревня России». В нем живут потомки старообрядцев, переселенных в Сибирь в 18 веке. Всероссийская ассоциация «Самые красивые деревни России» провела торжественную церемонию, установила на въезде соответствующий знак. Сейчас население Большого Куналея около 1 тыс. человек, которые занимаются, в основном, сельским хозяйством. Дома здесь принято красить в яркие цвета, украшать кружевными резными наличниками, в почете идеальная чистота и порядок. #россия #russia #beauty #village #карелия #бурятия #большойкуналей #самаякрасиваядеревня #деревня #вдеревне #домиквдеревне #арктика #кижма #кинерма #туризм #отдыхаювроссии #вятское #вроссии #отпусквроссии #турыпороссии
Hanno deciso di dipingere le case con un colore brillante, con decorazione di cornici intagliate, è tenuta in considerazione l'ordine e la pulizia. Il villaggio ha un rinomato coro popolare, che rappresenta il folklore dei vecchi credenti. Lo status di "borgo più bello" in Buriazia è stato assegnato in precedenza al villaggio Desjatinkovo.
Il primo è stato assegnato al villaggio Vjatskoe, il secondo a Kinerma in Carelia, al terzo all'artico Kizhme.
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