Elon Musk suggerisce diversi modi per salvare i bambini dalla grotta in Tailandia

L’imprenditore americano Elon Musk, capo della SpaceX e Tesla, ha detto di essere in costante contatto con gli speleologi e lo sviluppo di diversi meccanismi per salvare gli adolescenti bloccati in una grotta in Thailandia.

"C'è qualche buona notizia dagli esperti delle grotte in Thailandia. Discuto sempre con loro la creazione di un meccanismo di una capsula di salvataggio che sarebbe abbastanza sicuro per cercare di evacuare i ragazzi. Oppure un tubo gonfiabile con sacche d'aria. È meno probabile che funzioni, data la complessità del rilievo, tuttavia, se funziona, sarà uno strumento eccellente", ha scritto Musk su Twitter.

In precedenza, Musk si è offerto di salvare i bambini con un tunnel d'aria gonfiabile, realizzato con un tubo di nylon.

Il Ministero degli Esteri thailandese ha confermato che l'imprenditore americano ha inviato quattro ingegneri per partecipare all'operazione di salvataggio. L'ingegnere thailandese è già sul posto, altri tre ingegneri stranieri di Tesla, SpaceX e Boring lo raggiungeranno presto. Gli esperti studieranno la possibilità di creare un tunnel per l'evacuazione.

Dodici adolescenti della squadra locale di calcio junior e il loro allenatore sono scomparsi il 23 giugno. Sono entrati nella caverna di Tham Luang lunga sette chilometri e sono rimasti bloccati all'interno a causa di un'improvvisa inondazione. La ricerca è durata 10 giorni. I ragazzi e l'allenatore sono stati trovati vivi, ma indeboliti dalla fame. Ora i soccorritori devono portarli in superficie.

Nei prossimi giorni inizierà un'operazione per evacuare i bambini in superficie. I soccorritori vorrebberp salvare gli adolescenti dalla grotta allagata con dell'attrezzatura per le immersioni leggere. L'ostacolo principale rimangono le aree inondate strette su un percorso di cinque chilometri fino all'uscita, infatti i ragazzi non sanno nuotare e dovranno usare le attrezzature per le immersioni leggere. L'acqua viene pompata fuori dalla caverna 24 ore al giorno, ma non è ancora possibile rendere il percorso completamente sicuro. I sommozzatori militari della marina tailandese trasportano bombole d'ossigeno nelle grotte.