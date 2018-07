Ministero della salute svela le abitudini dei centenari

Secondo lei, la longevità è dovuta, per circa l'80% delle persone, dal modo di vivere e per il 20% dalla genetica. Di norma, i centenari non abusano di alcol e non fumano.

"Sono abbastanza attivi fisicamente, e socialmente già in età avanzata." Dopo il pensionamento, continuano a comunicare attivamente, spesso continuano a lavorare, ad impegnarsi in una sorta di attività sociale", ha detto Tkacheva in un'intervista a RT.

Queste persone mangiano molte verdure e frutta e svolgono anche un'intensa attività intellettuale, ha aggiunto il medico.

"Più una persona lavora cognitivamente, più vive, più si preserva e più è sana" ha sottolineato Tkacheva.