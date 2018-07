Mali: come le forze di pace sono intrappolate nei conflitti interetnici

Mentre Emmanuel Macron in Mauritania rassicura i paesi del Sahel per il sostegno nella lotta contro il terrorismo, il contingente francese in Mali si trova ad affrontare una serie di altre non meno gravi minacce.

Prima di tutto, c'è l'opposizione inter-etnica all'interno del paese. Ecco il commento di Leslie Varenne, direttrice dell'Istituto di monitoraggio e studi internazionali e relazioni strategiche, IVERIS.

"Il terrorismo non è l'unico problema in Mali". Secondo Leslie Varennes, la Francia, nonostante le buone intenzioni, "ha fatto concessioni" ai separatisti dell'Azawad, nel nord del Mali, e le autorità di Bamako. Quello che i militari francesi non hanno permesso ai soldati del Mali è riportare sotto controllo la città di Kidal, temendo l'indignazione nei confronti della popolazione, pensando fosse doloroso per il governo e gli abitanti del sud del paese.

"L'esercito del Mali, infatti, è stato ricostruito nel suo percorso di iniquità nei confronti della popolazione. A mio parere, è una base sufficiente, l'esercito non faceva parte di Bruxelles". Quando l'esercito malese ha cercato di prendere questa città con la forza, ha subito un fiasco militare. Leslie Varennes sottolinea che

"le questioni sorgono relativamente per il conflitto interetnico. Credo che le autorità di Bamako utilizzino questo confronto a loro vantaggio".

L'esperto ha parlato in particolare dell'analisi di una nota, pubblicata sul sito dell'Istituto dell'ex ministro Yehia Ag Mohamed Ali. Nella sua nota scrive del ruolo dell'attuale presidente Ibrahim Boubacar Keïta e del suo primo ministro Soumeylou Boubèye Maïga, due essenziali figure della scena politica malese, dopo la caduta di Moussa Traoré nel 1991, in particolare durante i precedenti episodi di violenza e di illegalità, nel nord del paese nella prima metà degli anni novanta. Nella sua nota l'ex ministro accusa il presidente del Mali di aver creato una campagna meditica con l'obiettivo di screditare l'esercito francese per prendere Kidal.

"Si dimostra che quello che sta accadendo oggi, è già accaduto e che queste due persone utilizzano i conflitti etnici in politica interna per i loro scopi".

Questi giochi politici danneggiano le operazioni dell'esercito francese e delle Nazioni Unite nella regione. Leslie Varennes, tra l'altro, è abbastanza pessimista per quanto riguarda il successo dell'operazione "Dune" o le operazioni delle forze del Gruppo Cinque, con cui verrà sostituita.

"La guerra non si può vincere, se non c'è fiducia da parte della popolazione. Questo è il problema, oggi si trovano di fronte per l'operazione "Dune" e per il Gruppo Cinque. Si sente in Mali, ma anche in Niger, richiedono di interrompere l'operazione "Dune".

Le autorità malesi hanno aggiunto, per la Francia, la difficoltà di trovare un finanziamento per l'attività di un Gruppo Cinque. Il segretario generale delle Nazioni Unite, tra l'altro, ha proposto un progetto di risoluzione, per cui l'ONU sarà in grado di finanziare direttamente questo gruppo. Questa iniziativa è piombata su un veto da parte USA che, tuttavia, ha promesso di evitare bilateralmente l'organizzazione di 8 milioni di euro. Un altro grande sponsor, l'Arabia Saudita, promette di stanziare 100 milioni di euro (tanto quanto l'Unione Europea).

"Questo significa che il Gruppo sarà finanziato dalla coalizione arabo-occidentale, come è stato in Siria, in Iran e in Yemen, e tutti sappiamo quali conseguenze ci sono state".

Durante la visita a Nouakchott, capitale della Mauritania, in occasione del 31esimo vertice dell'Unione Africana, il presidente francese ha incontrato i capi dei paesi del Gruppo dei Cinque del Sahel, che comprende Mali, Niger, Burkina Faso, Ciad e Mauritania. Il leader francese ha assicurato loro determinazione per eliminare la minaccia terroristica in questi paesi. Il vertice ha avuto luogo sullo sfondo di due attentati nel centro del Mali: il primo luglio un attentatore suicida ha attaccato un militare francese della pattuglia a Gao, il secondo attentato, a Sevaré, è stato diretto contro il Centro di comando interforze del Gruppo dei Cinque.