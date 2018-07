Nelle chiese tedesche impongono il pagamento contactless

Il dispositivo per la raccolta di donazioni è dotato di un ricevitore contactless e una borsa per i gettoni.

Nelle chiese tedesche c'è l'impianto per la ricezione di pagamenti contactless. In breve tempo i fedeli possono donare soldi per il bene della chiesa attraverso la carta o smartphone, segnala il DW. Uno speciale dispositivo lo ha il ricevitore, che ha il chip che legge le carte di credito installate sugli smartphone. Una transazione può essere massimo di 25 euro. Anche il dispositivo per la raccolta di donazioni è dotato di una speciale tasca, dove i visitatori dell'istituto religioso possono mettere i soldi. Il dispositivo arriverà questo autunno.

In precedenza, tale dispositivo è stato adottato in 16 000 strutture della Chiesa d'Inghilterra. Secondo gli inventori del gadget, sarà utile a chi non ha gettoni o non ha con sé il portafoglio.