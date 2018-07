Banca russa rilascerà moneta da mezzo rublo se la squadra arriva in semifinale

La Banca centrale russa promette di rilasciare una moneta da 1/2 rublo in caso di uscita della nazionale del paese dalla semifinale in Coppa del mondo.

La Banca ha anche presentato un'anteprima delle monete. Si presume che su una parte sarà indicato il valore nominale, sul bordo ci sarà scritto "Coppa del mondo FIFA 2018 in Russia", e l'altro lato è uguale alle altre monete, con l'aquila bicipite. "Se la Russia andrà in semifinale, rilasceremo una moneta da mezzo rublo. Fate il tifo per i nostri!". Si legge sul messaggio di Twitter della Banca centrale, ricordiamo che in casa per la Coppa del mondo di calcio la Russia per la prima volta nella sua storia è riuscita ad entrare nel gruppo, dopo che ha vinto gli ottavi di finale con la Spagna ai calci di rigore.

L'incontro ai quarti di finale del Campionato del mondo di calcio del 2018 tra Russia — Croazia si terrà il 7 luglio a Sochi.

In precedenza la Banca centrale ha introdotto sei tipi di monete commemorative dedicate allo svolgimento del campionato del mondo di calcio in Russia, quattro d'argento e una d'oro e una moneta di metallo comune.

Inoltre, la banca ha messo in circolazione la banconota da "calcio" di 100 rubli, su essa, tra le altre cose, è raffigurato un calciatore, che batte la palla con il piede sinistro. La sua silhouette ricorda molto la posa del capitano della squadra che ha vinto ai rigori con la Spagna, come non ha mancato di sottolineare la banca centrale.