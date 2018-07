Demilitarizzazione del Montenegro: "le vie delle armi sono imperscrutabili"

Il Ministero della Difesa del Montenegro conferma che il Regno Unito e molti altri paesi leader della NATO hanno stanziato un Fondo fiduciario di circa 700.000 euro per la dismessa di oltre 4.000 tonnellate di armi in eccedenza di fabbricazione sovietica.

L'agenzia NATO di manutenzione e fornitura (NSPA) ha pubblicato le condizioni degli appalti, secondo la quale più di 140 tonnellate di armi del Montenegro devono essere distrutte nel periodo di 6 a 9 mesi. Allo stesso tempo, si prevede di rimuovere dai silos marittimi nel territorio del paese dei siluri sovietici anti-nave del peso di 380 kg. e delle testate dei missili anti-nave P-20 del peso di 620 kg ciascuno. ciascuno.

È stato riferito che, secondo le condizioni indicate nel bando di gara il contraente sarà incaricato dei controlli, il trasferimento dal magazzino e la successiva distruzione delle testate di siluri e missili anti-nave, che sono ancora dotati di esplosivi. Il contraente deve fornire garanzie che "l'arma non andrà persa durante il percorso verso il luogo di liquidazione".

Gli esperti russi sostengono che le vecchie armi sovietiche sono estremamente difficili da rintracciare per numeri seriali e temono che possano essere rivendute nelle zone di guerra: in Ucraina o in Siria. L'editorialista militare serbo Miroslav Lazanski crede che ci sia sempre un tale rischio.

"Quando si tratta di armi in eccesso in fase di preparazione per lo smaltimento, c'è sempre il rischio che queste armi saranno vendute o cedute a paesi terzi in cui v'è un conflitto armato in corso" dice la fonte. Ricorda che ci sono già stati molti esempi con le armi in eccedenza della Bosnia ed Erzegovina, e afferma che esistono gli stessi rischi in relazione al Montenegro.

"Francamente, nessuno ha il diritto di accusare il Montenegro di qualcosa se decide di vendere le sue armi in eccedenza. Questo è suo diritto sovrano. Alla fine, è sempre meglio vendere armi e guadagnare qualcosa da questo piuttosto che semplicemente eliminarle. E se il percorso di quest'arma finirà in qualche "punto caldo" è una questione di conformità con la procedura. Quando si vendono armi, è necessario considerare se il paese che lo acquista o il paese che lo vende è sotto le sanzioni delle Nazioni Unite o dell'UE" continua Lazansky.

"Le armi preparate per lo smaltimento possono essere acquistate da un'azienda privata. Tali casi con le armi in eccedenza le ex repubbliche jugoslave sono stati molti: l'Occidente, vale a dire, le imprese statunitensi ha comprato il loro presunto per lo smaltimento, e poi le armi sono stati rivenduti a paesi sul cui territorio sono condotte le operazioni militari. Con questo sviluppo degli eventi, tutto è nelle mani delle autorità montenegrine. Devono insistere sulla trasparenza del destinatario finale, richiedere e verificare i documenti che confermano chi è l'ultimo link nel percorso di quest'arma ", spiega l'esperto.

Nel frattempo, secondo l'osservatore militare, "il modo in cui le armi sono imperscrutabili, così come vie del Signore", in modo che l'intero processo di rivendere difficilmente può essere controllato. "Può darsi che una compagnia privata acquisti armi e fornisca i certificati necessari, e quest'arma si rivelerà improvvisamente piuttosto altrove. È difficile da controllare e tali rischi esistono sempre ", conclude.

Come parte del programma finalizzato alla smilitarizzazione e stoccaggio in sicurezza delle armi convenzionali, progetto MONDEM (demilitarizzazione del Montenegro), lanciato in collaborazione con il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) e la Missione OBS, il Montenegro in diversi anni già distrutto l'85 per cento delle 12.000 tonnellate di eccedenze di armi.