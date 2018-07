Astronomo svela quando la stazione spaziale sovietica Venera cadrà sulla Terra

Il 27 marzo 1972 fu lanciata la sonda spaziale Venera-8. Il 31 marzo l'Unione Sovietica ha cercato di eseguire il lancio della sua gemella Venera-9. Tuttavia, nello stadio superiore, il quale avrebbe dovuto dirigere la sonda spaziale in orbita, ci fu un problema, la traiettoria cambiò e il motore si spense. La sonda è rimasta in un'orbita allungata attorno alla Terra. Al fine di non dichiarare un fallimento, all'apparecchio fu dato il nome Cosmos-482 invece del nome Venus-9. La Venus-8, a sua volta, arrivò su Venere e per la prima volta nel mondo trasmise informazioni scientifiche sulla sua superficie.

"La sonda Cosmos-482 tornerà da noi nei prossimi quattro o sette anni" ha detto Shubin.

Secondo lui, dopo il lancio della sonda con lo stadio superiore è rimasta in orbita per 9,8 mila chilometri, e ha perso circa 7400 chilometri nel corso dell'ultimo mezzo secolo, abbassando il suo apogeo (punto più alto della orbita) a 2400 chilometri.

Shubin ha analizzato i dati sull'orbita della sonda spaziale, nonché lo stato dell'atmosfera terrestre e ha scoperto che nel prossimo futuro la riduzione dell'altitudine dell'orbita non farà che accelerare. "Quando si avvicina alla Terra, la sonda diminuisce il periodo di rotazione e sempre più spesso entrerà nell'atmosfera durante il perigeo, che causa una caduta più rapida dell'apogeo" ha detto l'esperto.

Secondo il grafico che ha realizzato la sonda cadrà sulla Terra tra il 2023 e il 2025, ma è difficile individuare con precisione, poiché il suo orientamento è sconosciuto. Allo stesso tempo, la superficie del pianeta può raggiungere almeno 500 chilogrammi di metallo: questa è la massa della sonda di discesa. La sonda pesa quasi 700 chilogrammi più il peso dello stadio superiore.

Secondo lui, non è ancora chiaro dove la sonda potrebbe precipitare, ma avverrà tra 52 gradi nord e 52 gradi sud latitudine.

"Sarà molto interessante recuperare la sonda. A parte l'ovvio interesse storico e archeologico, v'è anche interesse scientifico: sulla terra non è mai tornato un velivolo dopo mezzo secolo di permanenza nello spazio. Sarà molto interessante vedere quale impatto avrà avuto un così lungo volo per il materiale della stazione" ha osservato Shubin.

L'Unione Sovietica è stato il primo paese a lanciare un velivolo spaziale nella direzione di Venere, che fu in grado di effettuare un atterraggio morbido, ottenere immagini panoramiche della superficie ed esplorare l'atmosfera con una sonda a palloncino. L'intero programma per studiare Venere fu condotto con l'aiuto di stazioni interplanetarie automatiche della serie Venere, Zond e Vega. Più di 30 anni dopo, la Russia ha nuovamente deciso di tornare allo studio di Venere, e ora l'ONG Lavochkin, insieme a partner internazionali, sta sviluppando una nuova stazione Venera-D. Comprenderà velivoli orbitali e di atterraggio e sonde atmosferiche.