"Noi, come totali cretini, paghiamo per tutto": Trump critica nuovamente Berlino

Donald Trump ha criticato severamente Angela Merkel per la spesa per la difesa insufficiente.

Parlando a una manifestazione nel Montana, il presidente ha affermato che la Germania, in quanto il paese più grande dell'UE, ha una percentuale inaccettabilmente bassa di spesa per la difesa nel suo bilancio. Secondo Trump, gli Stati Uniti sono il peso principale per le garanzie di sicurezza dei paesi dell'Unione Europea e della Germania.

"E poi vanno a pagare miliardi di dollari in Russia per le offerte di petrolio e gas, e noi come dei totali cretini, paghiamo per tutto" cita le parole di Trump il portale Breitbart.

In precedenza, il presidente degli Stati Uniti ha inviato lettere a un certo numero di leader dell'UE alla vigilia del vertice della NATO a Bruxelles, in cui ha ricordato la necessità di aumentare le spese militari. Ha notato che i contribuenti negli Stati Uniti non capiscono perché alcuni paesi europei non adempiano ai loro obblighi di sicurezza.