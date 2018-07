Ai siriani sono stati portati cibo e medicine, mentre i dottori hanno condotto esami di bambini e pazienti, distribuendo le medicine necessarie. Questa regione è stata liberata dal terrorismo dell'esercito siriano e dall'aviazione russa. I cittadini non sono ancora tornati alla vita normale, molte persone hanno bisogno di cibo, di assistenza medica e prodotti di prima necessità.

Le forze militari russe consegnano aiuti umanitari in Siria dal 2012. Questi comprendono viveri, medicine, ed ospedali mobili con medici russi. Così, Mosca ha inviato in Siria un gruppo di genieri che condividono la loro esperienza con l'esercito siriano e aiutano a smantellare le mine e le bombe lasciate dai terroristi. La polizia militare russa, in coordinamento con le controparti siriane, mantiene l'ordine e la sicurezza in varie parti della Siria. Anche la Chiesa ortodossa russa, i musulmani della Russia e non sono indifferenti e raccolgono aiuti caritatevoli per i siriani.