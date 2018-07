La marina brasiliana riceve il primo elicottero con radar 3-D

Il 29 giugno la nave portaelicotteri Ocean è stata ufficialmente venduta dalla Royal Navy alla Marina brasiliana. La nave è stata acquistata, secondo alcune fonti, per 84 milioni di euro. La Ocean rinominata PHM Atlântico A140, è in grado di trasportare fino a 18 aerei ed elicotteri di vario tipo, 465 membri dell'equipaggio e 800 marines.

La nave arriverà a Rio de Janeiro alla seconda metà di agosto e, secondo l'esperto, dovrebbe rafforzare le capacità operative dello squadrone brasiliano.

"La Marina brasiliana sarà in grado di utilizzare appieno gli elicotteri imbarcati, che è stato impossibile dal momento della dismessa della portaerei São Paulo (A-12)", ha dichiarato Alexandre Galante. Ha aggiunto che al momento la nave da sbarco Bahia (NDM Bahia), acquistata dalla Francia, può imbarcare elicotteri, ma con restrizioni.

Nonostante il fatto che la Ocean sia stata al servizio della Royal Navy per 20 anni, la nave ha subito una serie di aggiornamenti negli ultimi anni, che hanno consentito alla parte brasiliana di acquistarla con le caratteristiche e le tecnologie già aggiornate.

Tuttavia, secondo Sputnik, il vantaggio principale è la presenza dell'elicottero con radar 3D Artisan. Questo radar, i cui dettagli operativi sono riservati, può tracciare e monitorare più di 900 bersagli contemporaneamente.

Oltre al radar, la nave è dotata di un sistema di igienizzazione a membrana Bio-React per il trattamento di acque luride e fognarie raccolte a bordo.

"Questa nave aumenterà diverse volte le capacità della Marina brasiliana. Può partecipare a tutti i tipi di missioni, dalle operazioni umanitarie a quelle militari, come lo sbarco, il controllo del mare e la guerra anti-sottomarina", ha detto Galanti.

Tuttavia, sottolinea l'esperto, le tecnologie originali di elicotteri non saranno trasferite.

"L'equipaggio brasiliano sarà addestrato nella gestione del sistema. Quando la nave arriverà in Brasile, sarà dotata di alcuni sistemi di forze navali locali per un migliore funzionamento", riassume l'interlocutore di Sputnik.

Oltre alle operazioni umanitarie in Kosovo e nell'America centrale, l'HMS Ocean ha anche partecipato alle ostilità, ad esempio durante l'intervento britannico nel conflitto armato in Sierra Leone e in Iraq.

Nelle prossime tre settimane, la nave e l'equipaggio saranno sottoposti a un corso di addestramento intensivo in porto e in mare.