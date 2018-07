Peskov: Kim Jong-un ancora non ha deciso se andare in Russia

Il leader nordcoreano Kim Jong-un non ha ancora risposto all'invito a visitare la Russia, ha detto oggi ai giornalisti il segretario della stampa presidenziale russa Dmitry Peskov.

"Ancora non ci sono conferme finali", ha detto Peskov. Sapete che c'era un invito da Kim Jong Ne a visitare la Russia, mentre il paese della Corea del Nord non ha ancora deciso. Non appena ci sarà chiarezza lo annunceremo" ha detto Peskov, rispondendo alla domanda se un incontro dei leader della Russia e della Corea del Nord è previsto a settembre nell'ambito del Forum economico orientale.

Allo stesso tempo, Peskov ha aggiunto che il livello di rappresentanza al Forum economico dell'Estremo Oriente sarà "molto alto e rappresentativo".

In precedenza, Putin ha confermato l'invito al leader della Corea del Nord Kim Jong-un a fare una visita in Russia. Ha detto che potrebbe essere fatto a settembre nel quadro del Forum economico orientale (WEF), o concordato separatamente dal Ministero degli Affari Esteri.