Parlamento Europeo chiede congelamento assistenza finanziaria alla Moldavia

Il documento è stato adottato con 343 voti favorevoli, il voto è stato trasmesso in diretta dal servizio stampa del Parlamento Europeo.

Il documento esorta la Commissione Europea a sospendere tutti i pagamenti di assistenza macro-finanziari programmati per Moldavia, con la proposta di collegare qualsiasi decisione sui pagamenti futuri allo svolgimento delle elezioni in conformità con gli standard riconosciuti a livello internazionale.

Le prime elezioni del sindaco nella capitale della Moldavia si sono svolte in due fasi, il secondo turno si è svolto il 3 giugno. Secondo la Commissione Elettorale, il vincitore è il candidato del partito "Piattaforma: virtù e verità" Nastase, che ha raccolto il 52.57% dei voti. La Corte Suprema il 25 giugno ha riconosciuto l'elezione nulla a causa di una campagna elettorale tenutasi il giorno delle elezioni, e di conseguenza la Commissione Elettorale Centrale ha annullato i risultati del 29 giugno. In risposta l'opposizione ha creato il "Comitato per la resistenza nazionale" ha promesso di protestare fino a quando le loro richieste non verranno soddisfatte.

In precedenza, la missione dell'Unione Europea in Moldavia ha riferito che la Commissione europea ha ritardato l'invio della prima tranche di assistenza macrofinanziaria per un importo di 100 milioni di euro a causa della situazione riguardo l'annullamento dei risultati delle elezioni del sindaco di Chisinau.