Le cover della rivoluzione: studente inventa l'airbag per smartphone

Sputnik ha parlato con Philippe Frenzel, studente dell'Università tedesca di Alain, che ha inventato una tecnologia per proteggere gli smartphone. La tecnologia, funziona come l’airbag per le auto, consente di evitare danni al telefono quando cade.

Philip Frenzel ha ricevuto un premio della Società Tedesca di meccatronica per l'invenzione di una cover protettiva per smartphone. Le prime dovrebbero essere messi in vendita prima di Natale.

A chi non succede? Il telefono cade dalla tasca e il display si rompe. Nel peggiore dei casi, a parte il danneggiamento dello schermo stesso, il touchscreen potrebbe non funzionare. Così è successo con Philip Frenzel. L'iPhone dello studente del dipartimento di meccatronica dell'Università di Alain si è rotto, nonostante la presenza di una cover protettiva.

"La cover è bella, ma non protegge o se protegge bene, ne soffre il design, ed è impossibile tenere il telefono in mano."

Questo è ciò che Frenzel voleva cambiare, e ha inventato la cover Ad-Case. L'invenzione funziona come segue:

"All'interno della cover ci sono dei sensori, che rilevano la caduta. Quando la cover rileva l'inizio della caduta libera, si attivano dei cuscinetti su tutti e quattro gli angoli per mitigare la caduta. "

Grazie al meccanismo di protezione attivo, Ad-Case può creare una distanza molto più grande tra il display e il terreno, spiega Frenzel. Quando lo smartphone con la cover cade a terra, la distanza tra lo schermo e il pavimento è al massimo due millimetri, e anche se c'è una pellicola protettiva o una cover, il telefono può rompersi.

"Questa distanza è stata aumentata da 2 a 30 mm".

Pertanto, lo smartphone è molto più protetto. Il coperchio è progettato per proteggere dalle cadute da un'altezza di due metri.

"A una distanza maggiore, funziona comunque, ma in tali casi non è possibile garantire che i cuscinetti sopportino l'impatto senza danni. Il telefono in questi casi rimane spesso intatto, ma la cover si danneggia ".

In termini di facilità d'uso, Ad-Case è anche comodo. Su entrambi i lati dello smartphone vengono aggiunti solo 0,6 mm. A causa di ciò, il telefono risulta ancora comodo da tenere in mano. Sarà richiesto un piccolo spazio aggiuntivo nel retro dello smartphone. Ma questo dà meno disagi rispetto alle cover più voluminose sui lati, dice Frenzel.

Il progetto di avvio è già basato. Nelle prossime quattro-cinque settimane Kickstarter raccoglierà fondi per la produzione di massa del gadget. L'inizio delle vendite dovrebbe iniziare prima di Natale. Il costo di Ad-Case è di circa 50 euro. Finora è progettato solo per l'iPhone. Per le prime 100 persone che hanno supportato il progetto su Kickstarter, c'è uno sconto.