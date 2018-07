Gli scienziati rintracciano un lupo fuggito dalla zona di esclusione di Chernobyl

© Sputnik . Игорь Костин Lupi-mutanti di Chernobyl definiti una minaccia per l'Europa

I dati sui movimenti dell'animale sono stati raccolti da un gruppo di scienziati. Nello studio, hanno usato speciali collari GPS messi a 14 lupi. Gli scienziati sono riusciti a rintracciare come una delle bestie abbia percorso molta strada dalla zona di esclusione, attraversando foreste fitte e terre coltivabili. Gli altri 13 lupi praticamente non se ne sono andati.

Questo è il primo caso noto alla scienza quando un animale si è allontanato dalla zona di esclusione per una distanza così considerevole. E questo, come notano gli scienziati, è un segno di quanto le popolazioni radioattive il cui pool genico sia mutato a causa dell'incidente della centrale nucleare di Chernobyl possano diffondersi.

"Ora che sappiamo per certo che un animale è uscito dalla zona di esclusione, adesso monitoreremo di più i movimenti degli animali al di fuori della zona di esclusione" ha detto il capo del team di ricerca, Michael Byrne.

Ha assicurato che il lupo, seguito dal suo team, ha quattro gambe, due occhi e una coda e nessuno di essi è fosforescente. Tuttavia, non ci sono ancora informazioni complete su come il pool genico di questi lupi differisce da altre popolazioni.

Secondo Byrne, i ricercatori sono ora in grado di saperne di più, non solo per l'impatto del fallout nucleare sulla flora e la fauna, ma anche sulle mutazioni genetiche come diffuse in grandi popolazioni.