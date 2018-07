Roscosmos non parteciperà ad airshow a Farnborough

La società statale Roscosmos non prenderà parte al Farnborough Air Show nel Regno Unito quest'anno, ha detto a Sputnik servizio stampa il capo della società statale Vladimir Ustimenko.

"La Roscosmos non parteciperà alla mostra" ha affermato.

Ustimenko non ha spiegato le ragioni di questa decisione.

© Sputnik . Maksim Blinov Spazio, Roscosmos potrebbe cercare nuovi partner alternativi alla NASA

La mostra si terrà dal 16 al 22 luglio 2018. Anche la United Aircraft Corporation (UAC) ha dichiarato che non prevede di di mostrare prodotti civili al salone aereo britannico. Il responsabile dell'Industria e del Commercio Denis Manturov in precedenza ha detto ai giornalisti che l'air show a Le Bourget e Farnborough hanno esaurito la loro utilità, ora la Russia si concentra sulla partecipazione a mostre in Cina, Singapore, America Latina.