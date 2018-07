Arrestato il caporedattore di Sputnik Lettonia

© Sputnik . Valentin Rozhentsov

"Ieri alle 22.40 a Riga all'arrivo da Mosca, sono stato arrestato per una conversazione, o come l'hanno chiamata. Non è stato redatto nessun tipo di verbale. La polizia di sicurezza era interessata al mio lavoro come capo redattore di Sputnik Lettonia e alle attività del portale stesso in Lettonia. Ho passato tutta la notte negli uffici della polizia di sicurezza. Sono stato rilasciato questa mattina, dopo 12 ore. Questo non è considerata una detenzione formale in Lettonia", ha detto Rozhentsov, che è un cittadino della Lettonia.

Il giornalista si era recato a Riga per lavoro.