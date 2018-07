Scienziati avvertono di possibile caduta di asteroidi invisibili

L'esperto dell'Agenzia spaziale europea (ESA), il Dr. Detlef Koshny, ha detto che degli asteroidi, abbastanza grandi da distruggere una città, possono eludere i sistemi di localizzazione. Ha detto al Daily Mail che la Terra non è pronta per la caduta di asteroidi invisibili, e in caso di pericolo le persone non avranno il tempo di fuggire.