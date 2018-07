Ministero interno russo vuole semplificare procedura ottenimento cittadinanza russa

Il Ministero degli affari interni della Russia sta sviluppatndo progetti di legge per semplificare l’ottenimento della cittadinanza del paese, ha dichiarato Valentina Kazakova, vice capo del dipartimento principale per gli affari della migrazione.

"Il progetto di legge, che prevede la semplificazione della procedura per ottenere la cittadinanza russa per i partecipanti al programma statale per il reinsediamento di connazionali, è attualmente in valutazione presso il governo", ha detto ai media Kazakova.

Secondo lei, un altro progetto semplificherà l'acquisizione della cittadinanza da parte delle persone prive di documenti di identità.

"Sto parlando di coloro che sono venuti in Russia dopo il luglio 2002 che hanno violato il termine stabilito di soggiorno nel paese (90 giorni) e hanno già pagato per un reato amministrativo per molti anni", ha detto il capo dell'amministrazione centrale degli affari interni.

Kazakova ha spiegato che le persone che sono state condannate in Russia e che non avevano nessun posto dove andare dopo la liberazione, potranno presentare domanda al Ministero degli Affari Interni e ricevere un documento che dimostra la loro identità che servirà da base per l'ammissione alla cittadinanza.

Ha aggiunto che l'agenzia intende semplificare la procedura per gli specialisti stranieri qualificati.

In precedenza, il presidente russo Vladimir Putin ha incaricato di preparare le proposte per una procedura semplificata per l'accettazione della cittadinanza delle persone che hanno le competenze richieste dall'economia del paese.