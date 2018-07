Lavrov: accordi per il disarmo nel sud della Siria siano pienamente attuati

Gli accordi per il disarmo della zona meridionale della Siria, comprese le disposizioni sulla lotta incessante contro alcuni gruppi terroristici come lo Stato islamico e Jabhat Fatah al Sham, entrambi fuorilegge in Russia, devono essere pienamente attuati. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov che questa mattina ha incontrato l'omologo giordano Ayman Safadi, giunto a Mosca per una serei di incontri istituzionali.

Durante il vertice, "abbiamo anche sottolineato la necessità di attuare gli accordi sul disarmo sulla zona sud dell Siria, accordi che sono stati raggiunti da Stati Uniti, Russia e Giordania su tutti gli aspetti, compresa la continuazione della lotta senza compromessi contro i terroristi dello Stato islamico e Jabhat Fatah al Sham, che controllano circa il 40 per cento della zona cuscinetto nel sud", ha detto Lavrov dopo i colloqui.