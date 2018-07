Usa, Trump: speriamo di non dover mai usare la nostra forza militare

"Stiamo ripristinando la sicurezza del nostro Paese, ricostruendo i nostri grandi valori militari".

Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump durante il suo intervento di saluto in occasione della cena organizzata per il giorno dell'Indipendenza americana.

"Stiamo ricostruendo le nostre forze armate. Quando ne abbiamo avuto bisogno come in questo momento? Al di fuori delle guerre stesse, quando?", si è chiesto il presidente Usa. "Lo stiamo facendo in modo grande, potente e forte. Più forte di quanto di quanto sia mai stato fatto in passato. E speriamo che questa forza non sia necessario mai doverla mai usare".

Il presidente Usa ha poi reso noto che la sua amministrazione, nel 2018, ha garantito 700 miliardi di dollari per il settore militare e 716 miliardi di dollari per gli anni a seguire. Nei mesi scorsi l'opzione militare è stata numerose volte evocata dalla Casa Bianca nel caso della crisi diplomatica con la Corea del Nord, anche se il segretario di Stato Usa Jim Mattis ha detto lo scorso maggio che sarebbe stato un evento "tragico e incredibile".