Austria prova a privare diplomatico iraniano di immunità

Le forze dell'ordine belghe in precedenza hanno riferito di aver sventato un attacco terroristico pianificato da due soggetti di origine iraniana. L'attacco doveva avvenire il 30 giugno nella città francese di Villepinte ad una conferenza organizzata da una delle organizzazioni di sinistra iraniane bandite in Iran. Circa 25.000 persone hanno partecipato a questa conferenza. I sospetti sono stati arrestati, è stato avviata un'indagine sul caso di terrorismo. Sabato, tre iraniani sono stati arrestati in Francia con l'accusa di preparare un atto terroristico. Due di questi sono stati rilasciati a causa dell'assenza di prove, il terzo sospettato rimane in custodia.

"Abbiamo chiesto allo stato iraniano di privare il diplomatico iraniano dell'immunità", ha detto all'agenzia APA il rappresentante del ministero degli esteri austriaco. Ha aggiunto che la persona interessata deve essere "privata del suo status diplomatico entro 48 ore sulla base dell'esistenza di un mandato di cattura".

Secondo l'OE24 che si riferisce alla testimonianza dei detenuti in Belgio, il diplomatico iraniano ha diretto la preparazione dell'atto terroristico. Ha consegnato gli esplosivi ai perpetratori per l'attacco, e in seguito è stato arrestato in Germania.

Si fa notare che le autorità austriache non prevedono di modificare il programma della visita del presidente iraniano Hassan Rouhani a Vienna il 4 luglio in connessione con il mandato di arresto di un diplomatico iraniano. Durante la visita, Rouhani incontrerà il cancelliere austriaco Sebastian Kurz e il presidente Alexander Van der Bellen.