Scienziati svelano perché la vita sulla Terra è sopravissuta fino ad oggi

I biologi britannici hanno scoperto un meccanismo grazie al quale la vita ha acquisito la proprietà di stabilizzare i processi degli ecosistemi e il clima della Terra, che, a sua volta, l'hanno aiutata a sopravvivere per oltre tre miliardi di anni. I loro risultati sono stati presentati sulla rivista Trends in Ecology and Evolution.

"Abbiamo aperto due semplici principi che governano l'evoluzione della vita prima che riuscisse trasformare la Terra in un sistema che si stabilizza. Ora abbiamo la possibilità di trovare una risposta alla domanda principale: come e perché sono apparsi i nostri primi antenati" dichiara Tim Lenton dall'Università di Exeter (Regno Unito).

Secondo i calcoli di astrofisici, galassie e l'intero universo nel suo insieme dovrebbero brulicare di vita, ma gli scienziati non sono mai riusciti a trovare nessuna traccia di alieni ragionevoli o irragionevoli sono finora riusciti a trovare. Molti ricercatori ritengono che ciò sia dovuto al fatto che la vita appare e scompare rapidamente, senza avere tempo sufficiente per lasciare tracce significative.

In questo caso, sorge la domanda: perché la vita sulla Terra non è scomparsa da tre miliardi di anni di esistenza? La prima spiegazione di questo paradosso fu avanzata dal noto chimico James Lovelock già nel 1972 nel quadro della cosiddetta "ipotesi di Gaia".

Si suppone che il clima e le condizioni sulla Terra siano direttamente regolati dai suoi abitanti, piante e altri organismi viventi, proprio come il corpo degli animali a sangue caldo reagisce ai cambiamenti della temperatura dell'ambiente.

Questa teoria è in grado di spiegare come la vita sulla terra sia stata in grado di sopravvivere per tanto tempo, ma non risponde alla domanda più importante: come si è formato questo sistema autosufficiente, e come è apparsa la "simbiosi" tra la vita e il pianeta?

Lenton, uno dei più famosi seguaci di Lovelock e dei suoi colleghi ha cercato di trovare una risposta a entrambe le domande studiando come l'interconnessione della selezione naturale, l'evoluzione e la stabilità delle condizioni ambientali locali.

Come spiegano gli scienziati, l'innovazione evolutiva può essere utile per la sopravvivenza di una specie di microbi, animali o piante, ma possono destabilizzare l'intero ecosistema e portare alla rapida estinzione di tutti i suoi abitanti privandoli di tutte le risorse disponibili, improvvisi cambiamenti di acidità o altro proprietà dell'ambiente.

Un chiaro esempio di ciò è l'apparizione dei primi cianobatteri e la più potente era glaciale che hanno generato. È sorto circa un miliardo di anni fa come risultato di un forte calo del livello di CO2 nell'atmosfera. Ha effettivamente "azzerato" l'intero sviluppo della vita nelle precedenti epoche storiche.

Se l'evoluzione è piuttosto modesta e a passi lenti, allora la vita ha abbastanza tempo per adattarsi alle nuove condizioni o ai cambiamenti relativi ai fattori "esterni". Nel loro ruolo possono esserci eruzioni vulcaniche, la crescita dell'attività solare o cambiamenti del movimento delle rocce nelle viscere della Terra.

Come nota Lenton, questa "evoluzione della stabilità" è inestricabilmente legata al prossimo passo nello sviluppo della vita: "la selezione di sopravvivenza". Nella comprensione degli autori dell'articolo, gli esseri viventi che destabilizzano gli ecosistemi spariranno più velocemente di altri tipi di microbi, piante e piante multicellulari. Questo, a lungo termine, ha portato alla formazione di una Terra completamente stabile e autoregolante, in cui viviamo oggi.