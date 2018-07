Das Erste: disputa sui rifugiati, gli avversari della Merkel celebrano "vittoria storica"

Lui e il suo partito l'Unione Cristiano sociale sono in grado di "spingere" per una più rigida politica sui rifugiati, spiega il giornalista del canale televisivo tedesco. Il compromesso è stato raggiunto all'interno della fazione della CDU/CSU, ha commentato Christian Nietzsche dalla Bayerischer Rundfunk.

Christian Nietzsche, giornalista della Bayerischer Rundfunk: "l'istinto di sopravvivenza è più forte: il CDU/CSU non è crollato. Sembra che oggi i membri della fazione quasi forzatamente siano costretti dai presidenti dei partiti finalmente a trovare un compromesso per la controversia migratoria. Senza questo compromesso, forse, l'unione di CDU/CSU non avrebbe potuto tenere un discorso. Il dramma degli ultimi giorni ha dimostrato che il rapporto di Angela Merkel e Horst Seehofer è sempre meno credibile e c'è sempre più rabbia e rancore. La soluzione è stata trovata solo per la paura di perdere il potere.

La CSU e Horst Seehofer possono ora vantarsi, sono riusciti a far passare una più rigida politica per i rifugiati, almeno all'interno della fazione CDU/CSU. La celebreranno come una vittoria storica: un piccolo partito ha un senso più grande. Le forze spese, i danni alla fiducia in questi anni, tuttavia, avranno ancora tempo per farsi notare. Oggi i partiti non sono vicini, anzi ancora più distanti.

La fazione, forse, ha bisogno di un nuovo duo nella classifica, che rafforzerebbe i legami tra i partiti alleati. Nel corso della disputa sui rifugiati Merkel e Seehofer hanno combattuto fino all'ultimo e sono riusciti a disinnescare l'Afd. Gli appelli di questi populisti stanno trovando sempre meno una risposta. Quindi, in generale il giorno è abbastanza buono".