Gli scienziati hanno scoperto perché Urano è diventato "pigro"

Gli scienziati hanno trovato una nuova conferma del fatto che Urano ha iniziato a girare, "sdraiato su un fianco", a seguito di una collisione con un proto-pianeta, un corpo delle dimensioni della Terra del lontano passato, si legge in un articolo pubblicato su the Astrophysical Journal.

"Abbiamo controllato più di cinque dozzine di differenti scenari di collisione di Urano e di altri pianeti, con l'aiuto di un supercomputer, cercando di ripristinare le condizioni in cui è nato il pianeta. Questi calcoli mostrano che si è scontrato con una "super-Terra", che ha lanciato l'asse di rotazione e cambiato i processi che abbiamo visto fino ad oggi", dice Jacob Kegerreis dell'università di Durham. Urano è l'unico pianeta del Sistema Solare che ruota "sdraiato su un fianco", il suo asse di rotazione giace nel piano della sua orbita. Allo stesso tempo, i poli magnetici sono uniti relativamente su un angolo di 60 gradi, e cambiano ogni giorno terrestre.

Gli scienziati ritengono che lo spostamento dei poli magnetici è legato al fatto che il campo magnetico del pianeta genera un oceano salato, nascosto sotto la sua densa atmosfera. La ragione di questo cambiamento per cui il pianeta ruota "lateralmente", come oggi credono gli scienziati, è stata una serie di potenti scontri di Urano con grandi "embrioni" di pianeti in un lontano passato. L'esperto e i suoi colleghi hanno cercato di capire esattamente come sia successo, creando un modello informatico per il neonato Sistema Solare, quando Urano ancora girava, come il resto del pianeta, e lo circondavano un certo numero di "embrionali" pianeti di dimensioni diverse.

Come spiegano gli scienziati, il semplice scontro di Urano con oggetti simili non si tradurrà in un "corretto" risultato, è necessario, per questo scontro non diminuire la sua atmosfera fino ad altissime temperature, poi "ha messo" le sue lune e anelli nelle giuste orbite. Il problema è complicato e non sappiamo quasi nulla di questo pianeta, oltre ai dati raccolti del Voyager del 1986.

Gli scienziati hanno cercato di colmare queste lacune, utilizzando un modello virtuale più dettagliato di Urano, che si può creare con l'aiuto di un supercomputer. I loro calcoli hanno dimostrato che il pianeta gigante e la sua "vittima" potrebbero non sopravvivere a uno scontro frontale. In questo caso, il sottosuolo di Urano sarebbe o troppo caldo, o avrebbe perso la maggior parte dell'atmosfera, nonostante la piccola massa del secondo pianeta.

Più probabile sembra essere che il pianeta delle dimensioni di due Terre si sia scontrato con Urano in pendenza della traiettoria. In conseguenza di questo il gigante gassoso si è girato su un fianco, ha drasticamente rallentato e dopo pochi giri quando "è annegato" nella sua atmosfera.

La maggior parte dell'energia del suo movimento spiega perché il sottosuolo del pianeta non è così caldo, come gli strati interni di altri giganti del Sistema Solare.

A sua volta, "l'immersione" di una copia della Terra nell'atmosfera di Urano è stata accompagnata da emissioni di polvere e di detriti di grandi dimensioni, la sua corteccia nello spazio è diventata la base di anelli e satelliti del gigante gassoso in successive epoche storiche. I resti di più di un pianeta hanno creato un punto di asimmetria nelle viscere del pianeta, la cui esistenza spiega perché il suo campo magnetico è in continua evoluzione e ha una forma strana. Tali calcoli, come dicono gli scienziati, ci aiuteranno a capire meglio come si comportano i prossimi "omonimi" di Uranio, cioè pianeti extrasolari di simili dimensioni, i più numerosi fuori dal sistema Solare, per valutare la potenziale abitabilità delle loro lune.