Media finlandesi: quattro possibili luoghi dell'incontro tra Putin e Trump

I presidenti Vladimir Putin e Donald Trump, che terranno i colloqui in Finlandia, il 16 luglio, si possono incontrare in uno dei quattro posti di Helsinki e dintorni, ha scritto il quotidiano Ilta-lehti.

La prima opzione per il giornale è la residenza governativa, Königstedt, in un sobborgo di Helsinki a Vantaa. La tenuta si trova a pochi minuti dall'aeroporto della capitale, adatta dal punto di vista della sicurezza, per l'organizzazione del movimento, si trova lontano dal trambusto della città e dal centro di Helsinki. Nel 2018 è qui che hanno organizzato importanti incontri internazionali: i colloqui della delegazioni della Corea del Nord e USA, l'incontro con il capo di Stato Maggiore delle forze armate Valery Gerasimov e il presidente dello staff americano Joseph Dunford.

La seconda opzione è considerata la residenza presidente finlandese a Sauli Ninniste Mantyniemi, ha sede a Helsinki, ma è anche lontana dal centro. Il residence è costituito da tre edifici principali: uno abitato, con una superficie di circa 680 mq, uno amministrativo, con circa 916 e uno con 416 uffici, a disposizione c'è lo spazio residenziale del presidente, il suo ufficio, un magazzino e locali tecnici. Il giornale osserva che per organizzare l'incontro tra Trump e Putin in questo sito ci vogliono tempi più brevi rispetto ad altri siti.

Una terza opzione è l'hotel Hilton Helsinki Kalastajatorppa, situato in riva al mare, a circa 15 minuti di auto dal centro di Helsinki. Nel 2014 in questo hotel c'è stata la riunione dei primi ministri dei paesi del nord, nel 2012 ha avuto luogo un incontro di capi di paesi europei, dove si è discusso della crisi in Grecia. Al momento nella struttura non ci sono camere disponibili per il 16 luglio, ha detto il dipartimento di prenotazione. L'ultima opzione che il giornale esamina è il palazzo presidenziale nel centro di Helsinki. La superficie dell'edificio è di circa 3 mila metri quadrati, ogni anno, in essa si svolge un ricevimento speciale in onore del Giorno dell'indipendenza, gli ospiti sono migliaia. Il problema principale di questo sito può diventare la sua posizione, scrive il quotidiano, tuttavia, osserva, la riunione dei presidenti degli USA e dell'URSS George Bush e Mikhail Gorbaciov nel settembre del 1990 si è svolta proprio qui.

Il Cremlino ha riferito che al vertice presidenziale ha intenzione di discutere delle prospettive di un ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali, temi di attualità dell'agenda internazionale. Questo sarà il primo lformato interno per la riunione dei leader dei due paesi senza riferimento al summit. Un anno fa, Putin e Trump si sono incontrati per la prima volta ad Amburgo, a margine del G20, poi brevemente hanno parlato in Vietnam nel mese di novembre 2017 al vertice APEC.