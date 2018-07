Nelle scuole britanniche hanno iniziato a vietare gonne per i diritti dei transgender

In Gran Bretagna in 40 scuole hanno vietato di indossare le gonne per la lotta per i diritti dei transgender, riferisce il Daily Mail.

La prima scuola, dove hanno introdotto il modulo dell'uniforme neutra è un istituto di formazione a Lewes, East Sussex. Tutti gli studenti della scuola dal settembre dello scorso anno sono tenuti a indossare pantaloni.

"Il motivo del cambio di uniforme nella scuola è per l'uguaglianza e parità, ora i nostri studenti indossano tutti la stessa uniforme, è più prudente e più probabile che elimini le possibilità di violazione dei diritti, l'uniforme è di genere neutro, abbiamo a lungo riflettuto su questo, è davvero neutrale" ha detto Tony Smith, direttore della scuola di Lewes.

In questo caso, come indicato nell'articolo, i genitori degli studenti della scuola superiore di Phillips nella città di Bury, dove è stata introdotta l'uniforme neutra, si lamentano perché non sono stati consultati prima di prendere questa decisione, non è stato chiesto il loro parere su questo. In precedenza, in Gran Bretagna per la Festa della mamma, che tradizionalmente si celebra la quarta domenica di quaresima, è stato usato il genere neutro per gli auguri. Nel testo la parola "mamma"è sostituita dal pronome "tu".