Fedor Koniukov ha parlato della preparazione all'immersione nella fossa delle Marianne

Il famoso viaggiatore russo intende costruire in due-tre anni un batiscafo di 20 tonnellate e raggiungere il fondo della fossa delle Marianne per ricercare il suolo, ha detto in un'intervista a RT.

Il viaggiatore ha detto che ha chiesto aiuto a Vladimir Putin, per contribuire ad accelerare la costruzione della macchina.

"Abbiamo bisogno di accelerare la costruzione del sommergibile. Abbiamo posto la questione alle nostre imprese. I nostri esperti, le nostre fabbriche vogliono costruirlo in cinque-otto anni, e noi vogliamo costruirlo in due-tre anni, dobbiamo accelerare la costruzione. Tale è stata la richiesta a Vladimir Vladimirovich" ha detto il viaggiatore.

Per quanto riguarda la componente finanziaria del progetto, ha detto che i fondi di bilancio non sono coinvolti. "Non è per il budget, i soldi di sponsorizzazione degli scienziati arrivano non solo dal nostro paese, ma anche da altri paesi, che sono interessati a conoscere le profonde depressioni oceaniche, se parliamo del prezzo di emissione, il batiscafo costa 12 milioni di dollari". Il viaggiatore ritiene che il suo progetto può portare la scienza ad un'ulteriore conoscenza del terreno lunare.

"La spedizione ha un grande valore, siamo nel XXI secolo, non abbiamo ancora un pezzo del suolo, un grammo di suolo recuperato dal fondale della fossa delle Marianne. Abbiamo oceani studiati solo per il 3%. Dalla Luna è stato portato più suolo lunare che dalle profondità del mare. Forse possiamo trovare antichi animali, meduse giganti, per esempio. Se Dio vuole, le vedrete", ha sottolineato il viaggiatore.

Ha anche detto che nel corso della spedizione vuole stabilire un record per la profondità di immersione. Secondo lui, "i precedenti mezzi sono arrivati a una profondità di 10 800 metri. In una crepa sul fondo della fossa delle Marianne non entravano. Siamo felici di entrare in fessure e raggiungere i 11 025 metri. In questo modo, scenderemo a 200 metri di profondità, ecco questo è un record". Inoltre, il viaggiatore ha detto che prevede di stare nella fossa delle Marianne circa due giorni e camminare per circa 40 miglia lungo sul fondo del mare.