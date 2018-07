Tre hotel russi riconosciuti come i migliori in Europa

I vincitori sono il Radisson Royal Hotel di Pietroburgo, lo Swissotel Krasnye Holmy a Mosca e il Mriya Resort & Spa ij Crimea, segnala il quotidiano Vedomosti. Il primo hotel ha ricevuto il premio nella categoria hotel-curiosità, il secondo come business hotel di lusso, il terzo ha vinto quattro premi: miglior complesso, miglior confort, miglior complesso per famiglie, miglior resort per conferenze e progetto dinamico per il turismo.

Gli hotel della Capitale per la prima volta vincono il concorso. Mriya Resort & Spa hanno celebrato il premio ricevuto, come i rappresentanti premiati nelle altre categorie. San Pietroburgo è riconosciuta come attraente meta culturale-turistica e da crociera, l'Aeroflot si è aggiudicata il premio come miglior marchio, migliore business class e migliore compagnia aerea per i viaggi in Asia.