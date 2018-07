I membri del Congresso hanno chiesto una riunione con i colleghi russi

Come ha spiegato il portavoce, nella Camera bassa, si stavano preparando a tenere una riunione aperta, come da richiesta dei media russi e americani. Tuttavia, i membri del Congresso hanno espresso la richiesta di limitare il protocollo per organizzare l'evento in un ambiente vietato ai media.

"Su richiesta della controparte americana, abbiamo preso la decisione di effettuare l'incontro in modalità chiusa, una richiesta per la necessità di un discorso serio. E credo bisogna dare sostegno alla richiesta", ha detto ai giornalisti il portavoce della Duma Vyacheslav Volodin.

Martedì i deputati hanno una serie di incontri a Mosca, all'ordine del giorno avranno contatti al ministero degli Esteri, il Consiglio della Federazione e la Duma di stato, che dovrà discutere di cooperazione e questioni internazionali.

La prima delegazione USA andrà alla Duma di stato. I deputati USA hanno intenzione di incontrare il presidente della Camera bassa Vyacheslav Volodin, il primo vice presidente della Duma di stato Alexander Zhukov, che sovrintende la comunicazione interparlamentare di Russia e USA, l'inviato speciale della Duma di stato per le organizzazioni per lo sviluppo dello sport Vyacheslav Fetisov, il coordinatore del gruppo per le relazioni con il congresso USA Inga Yumashev, il capo del comitato della Duma di stato per gli affari esteri Leonid Slutsky, il presidente del comitato per i mercati finanziari Anatoly Aksakov, il presidente del comitato della Duma di stato per gli affari agrari Vladimir Cashin, il capo del comitato della Duma di stato per l'istruzione e la scienza Vyacheslav Nikonov.