NATO, USA: Trump invia lettera ad alleati su mancato rispetto aumento spese per la difesa

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha inviato lettere ai leader di alcuni paesi della NATO, esprimendo il malcontento di Washington per il mancato rispetto dei loro obblighi di aumentare la spesa per la difesa. Lo hanno riferito i media locali. Le lettere agli Alleati — tra cui Belgio, Canada, Germania e Norvegia — sono state inviate già lo scorso mese, ma secondo quanto riporta il quotidiano The New York Times se ne è avuta notizia solo oggi.

"Come abbiamo discusso durante la Sua visita ad aprile, negli Usa c'è una crescente frustrazione sul fatto che alcuni alleati non abbiano mantenuto quanto promesso", si legge in una lettera di Trump al cancelliere tedesco Angela Merkel, citata dalla stampa. "Il continuo sottoutilizzo tedesco delle risorse per la difesa mina la sicurezza della Nato e fornisce una conferma agli altri alleati, che non intendono rispettare i loro impegni di spesa militare, in quanto vi vedono come un modello".

Nel 2014, i membri della NATO si sono impegnati a porre fine ai tagli alle loro spese per la difesa e ad aumentarle gradualmente verso l'obiettivo del 2% del PIL entro un decennio. Trump ha ripetutamente invitato gli Alleati a rispettare questo impegno, minacciando, altrimenti, di ridurre la partecipazione di Washington ai programmi volti a garantire la sicurezza degli stati membri della NATO.